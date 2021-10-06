Сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали президента Джо Байдена объявить персонами нон-гранта 300 российских дипломатов.

Об этом информирует Reuters.

Предложение было сделано главами сенатских комитетов по внешней политике и разведке - демократами Бобом Менендесом и Марком Уорнером и республиканцами Джимом Ричем и Марко Рубио.

Если запрос будет выполнен, это приведет к резкой эскалации напряженности между Вашингтоном и Москвой, отмечает агентство.

В августе Россия запретила посольству США в Москве содержать и нанимать граждан России или третьих стран в качестве сотрудников или субподрядчиков, помимо охранников, вынудив миссию уволить 182 своих сотрудника и десятки других субподрядчиков. Это означает, что в России всего около 100 американских дипломатов по сравнению с 400 российскими дипломатами в Соединенных Штатах, заявили сенаторы.

— Такая диспропорция в дипломатической миссии неприемлема. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизить паритет к количеству американских дипломатов в России и русских в Соединенных Штатах, — увещивают они Байдена.

Как сообщалось, а августе власти США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть странуhttps://www.reuters.com/world/us/us-senators-suggest-expelling-300-russian-diplomats-amid-embassy-dispute-2021-10-05/ из-за окончания действия виз.