Президент Франции Эммануэль Макрон уволил тунисского пекаря Макрама Акрута, который должен был поставлять хлеб в Елисейский дворец в следующем году, за связи с исламистами.

Об этом передает Digi24.

В субботу Макрон поздравил победителя конкурса на лучший багет в Париже, а через несколько дней разорвал контракт на поставку хлеба в Елисейский дворец из-за радикальных высказываний пекаря.

Булочник обвинил Францию в «поощрении и распространении упадка в наших странах, чтобы защитить свои колониальные интересы и оторвать нас от религии и исламских ценностей».

После того, как его сообщения вызвали скандал, Акрут попытался защитить себя, заявив, что его аккаунт взломали, однако это не помогло. Его адвокат заявил, что туниссец публиковал пост «не до конца понимая последствия».

Напомним, в пригороде Парижа исламист жестоко зарезал школьного учителя.