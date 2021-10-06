В Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции, в его доме ведутся обыски.

Об этом пишет Newsmaker.

Розыскные мероприятия, кроме дома Александра Стоянголо, успели провести в его кабинете. Сам он утверждает, что президент Молдовы Майи Санду давит на него.

— Это месть со стороны президента страны, — настаивает чиновник.

После обысков его задержали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

— Было предъявлено четыре подозрения: злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, пассивная коррупция и ложные заявления в компетентные органы, — объяснил прокурор Виктор Фуртуна.

Первым про расследование в отношении генпрокурора заявил министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко, после этого Александр Стоянголо созвал пресс-конференцию, за несколько минут до начала которой его арестовали.

Напомним, про месть со стороны Майи Санду говорил и экс-министр обороны Молдовы, в отношении которого также открыто уголовное дело.