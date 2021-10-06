Военная напряженность в отношениях с Китаем одна из самых опасных за последние 40 лет.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Китай говорит, что Тайвань следует взять силой, если это необходимо. Тайвань заявляет, что они независимая страна, которая будет защищать свои свободы и демократию до последнего.

Напряжение достигло нового максимума между Тайбэем и Пекином, который заявляет, что демократический остров является исконно китайской землей, а в подтверждение своих агрессивных намерений регулярно засылает истребители и бомбардировщики.

В пятницу Тайвань сообщил, что около 150 самолетов китайских ВВС вошли в зону противовоздушной обороны, что является самым крупным вторжением за последние годы.

На запрос парламента о нынешней военной напряженности с Китаем министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн сказал, что ситуация была «самой серьезной» за более чем 40 лет с тех пор, как он присоединился к вооруженным силам

Китай уже имеет возможность вторгнуться в Тайвань, и он сможет организовать «полномасштабное» вторжение к 2025 году, заявил генерал.

Соединенные Штаты, главный поставщик военной продукции для Тайваня, подтвердили свое твердое намерение помочь Тайваню в случае конфликта.

Напомним, президент США Джозеф Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем.