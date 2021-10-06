В понедельник, 4 октября, состоялась внеочередная сессия Арбузинского сельсовета. Депутаты рассматривали земельные и бюджетные вопросы, а также утверждение плана использования целевого фонда.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Отмечается, что последний пункт вызвал было больше всего претензий со стороны депутатов.

В частности, депутат Валентина Науменко заявила, что вопросы социальной сферы — не выполняются.

— Один «дерибан» вижу и несправедливость, — заявила Валентина Науменко.

Кроме того, депутаты критически восприняли вопрос приобретения автомобиля в лизинг для главы сельсовета. Депутаты считают, что при всех существующих проблемах, этот вопрос — не является актуальным. Однако решение было поддержано большинством голосов.

— Тут, по моему мнению, скрыта большая афера и мы ее, конечно, увидим, но в будущем. Автомобиль в лизинг — это нонсенс, — прокомментировала депутат Первомайского райсовета Ирина Мягель.

Сам сельский глава Евгений Травянко не видит ничего криминального в покупке автомобиля, поскольку его планируют купить за благотворительные средства предпринимателей-фермеров. Транспортное средство, по его словам, будет служить общине.

— Сегодня я глава, завтра — не глава, автомобиль всегда будет оставаться в общине. Его смогут использовать, — сказал Евгений Травянко.

Дискуссию также вызвал вопрос бесплатного питания учеников 1-4 классов, которые недавним решением исполкома были лишены этой льготы. Депутаты в ходе дискуссии все же проголосовали за возобновление традиции бесплатного питания.

Компромиссный проект решения депутатам предоставил финотдел и отдел образования после обсуждения с членами планово-бюджетной комиссии.

Напомним, глава ОТГ на Николаевщине устроил свою жену в сельсовет и выписывал ей премии.