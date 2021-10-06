Москва угрожает Союзу европейских футбольных ассоциаций из-за презентации логотипа, на котором Крым изображен правильно — относящимся к Украине.

Угрозы приводит ТАСС.

В этот раз недовольством разразился вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, комментируя фото с новым логотипом Евро-2024, который обозначил Украину в международно признанных границах.

— УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками… На фото — логотип чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году, Крым в украинских цветах Последствия, уверен, будут, и из разряда далеко не лучших, — заявил кремлевский спикер.

Напомним, этим летом российских дипломатов и депутатов покоробила новая форма украинской сборной, на которой изображен Крым.