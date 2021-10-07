Николаевская городская больница №5 ещё в 2020 году перечислила 813 тысяч гривен на покупку кроватей для больных COVID-19, однако их так и не поставили в медучреждение в полном объеме.

Об этом в комментарии НикВести рассказала главный врач горбольницы №5 Елена Терентьева.

В декабре 2020 года КНП Николаевского городского совета «Городская больница №5» заключило договор с частным предпринимателем Буренок Надеждой Дмитриевной на покупку функциональных кроватей для размещения больных коронавирусом за 813 тысяч 269 гривен. Подрядчик должен был поставить 74 COVID-кровати до 31 декабря 2020 года.

Согласно данным поисково-аналитической системы «.007», горбольница №5 перечислила подрядчику полную сумму за кровати ещё 30 декабря 2020 года.

По словам главврача Елены Терентьевой, данные средства медучреждение перечислило согласно условиям заключенного договора, однако подрядчик не предоставил кровати в полном объеме. В частности, из 74 кроватей в больницу завезли 29 единиц, а остальные – обещают доставить до 22 октября 2021 года.

— Да, деньги перечислены. С ним был заключен договор в конце декабря. Кровати были на ответственном хранении, вернул он (подрядчик, – прим.) их частично. Обещает к 22 октября вернуть все кровати в полном объеме, – рассказала Елена Терентьева.

Она также добавила, что написала заявление в прокуратуру по данному факту и на сегодняшний день там занимаются его рассмотрением.

— Да, прокуратура занимается этим делом, – добавила главврач.

Стоит отметить, что согласно условиям договора, КНП «Городская больница №5» должна была провести оплату кроватей в течение месяца с дня поставки товара.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова опасается, что медучреждение может в течение нескольких месяцев обанкротится, поскольку Национальная служба здоровья Украины не выплачивает средства по «ковидному» пакету.