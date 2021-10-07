Внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини — Ракеле Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.

Об этом сообщает The Guardian.

Ракеле Муссолини набрала более 8200 голосов на муниципальных выборах в воскресенье и понедельник, что является значительным увеличением по сравнению с 657 голосами, которые она получила, когда она вошла в совет с первым мандатом в 2016 году.

Муссолини баллотировалась от ультраправой партии «Братья Италии». После объявления результатов она сказала, что ее успех в Риме — это тяжелый труд, а не ее фамилию.

— Я с детства научилась жить со своей фамилией. В школе они указывали на меня, но потом появилась Ракеле, и этот человек преобладает над фамилией, каким бы обременительным оно не было, — сказала Ракеле Мусолини.

Ракеле назвали в честь первой жены фашистского диктатора, она является дочерью покойного джазового музыканта Романо Муссолини.

Между тем «Братья Италии» надеются, что их кандидат на должность мэра Энрико Мичетти победит во втором туре в борьбе с левоцентристами 17 и 18 октября.

Энрико Мичетти, который выиграл первый тур, поддерживают ультраправые партии «Лига» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Напомним, партия датской меньшинства «Союз избирателей Южного Шлезвига» (СИЮШ) впервые за почти 70 лет снова провела своего кандидата в немецкий Бундестаг.