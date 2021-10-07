Срок использования кредита от Европейского инвестиционного банка по реализации проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве» продлили до конца 2023 года.

Об этом сообщается на странице Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что правительство поддержало проект распоряжения Президента Украины о полномочиях министра развития общин и территорий Алексея Чернышева на подписание Письма о внесении соответствующих изменений в Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ.

— Продление срока реализации проекту по развитию системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве до 31 декабря 2023 года позволит успешно завершить модернизацию и восстановление городских систем централизованного водоснабжения и водоотведения, – отметила замминистра Наталья Хоцяновская.

Напомним, ещё в 2019 году сообщалось, что Правительство Франции и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят почти 100 миллионов евро на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Мариуполе.