Срок использования кредита от Европейского инвестиционного банка по реализации проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве» продлили до конца 2023 года.
Об этом сообщается на странице Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.
Сообщается, что правительство поддержало проект распоряжения Президента Украины о полномочиях министра развития общин и территорий Алексея Чернышева на подписание Письма о внесении соответствующих изменений в Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ.
— Продление срока реализации проекту по развитию системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве до 31 декабря 2023 года позволит успешно завершить модернизацию и восстановление городских систем централизованного водоснабжения и водоотведения, – отметила замминистра Наталья Хоцяновская.
Напомним, ещё в 2019 году сообщалось, что Правительство Франции и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят почти 100 миллионов евро на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Мариуполе.
|
Белые крылья над Николаевом. Памяти Владимира ЧайкиАнатолий Дюмин
|
Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
Срок использования кредита от Европейского инвестиционного банка по реализации проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве» продлили до конца 2023 года.
Об этом сообщается на странице Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.
Сообщается, что правительство поддержало проект распоряжения Президента Украины о полномочиях министра развития общин и территорий Алексея Чернышева на подписание Письма о внесении соответствующих изменений в Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ.
— Продление срока реализации проекту по развитию системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве до 31 декабря 2023 года позволит успешно завершить модернизацию и восстановление городских систем централизованного водоснабжения и водоотведения, – отметила замминистра Наталья Хоцяновская.
Напомним, ещё в 2019 году сообщалось, что Правительство Франции и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят почти 100 миллионов евро на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Мариуполе.