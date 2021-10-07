Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прилетел во Львов для разговора с коллегой Дмитрием Кулебой. Основные темы касались оборонного комплекса.

Об этом пишет УНН.

Турция рассматривает Украину, как одно из вероятных мест для производства беспилотников Bayraktar, которые успели себя зарекомендовать в прошлогоднем карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией.

— Мы обсуждали сегодня дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества, в частности производство беспилотников Bayraktar в Украине. Турция также интересуется возможностями украинского «Антонова». Эффективность наших самолетов была ярко доказана при ликвидации пожаров в Турции, — уточнил Дмитрий Кулеба.

Главы дипломатических ведомств также затронули темы политики, безопасности, торговых отношений, инфраструктуры и транспорта.

Рабочий визит турецкого министра продлится несколько дней, переговоры нацелены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции к зиме следующего года.

Напомним, турецкий производитель беспилотников планирует построить на территории Украины пункт по созданию БПЛА и научно-исследовательский центр, специализирующийся на аэрокосмических проектах.