Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что критика в сторону их политсилы от представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» свидетельствует о том, что они движутся в правильном направлении.

Соответствующая позиция опубликована на сайте партии «Европейская солидарность».

— Когда пятая колонна и верная «шавка» Путина тявкает на нашу политическую силу – это яркое подтверждение, что мы все делаем правильно, принимаем правильные решения и движемся в правильном направлении. Но я хочу отдельно подчеркнуть, что на сегодняшний день дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна – в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушена международная коалиция, которую создала наша команда, – добавился парламентский кризис, – сказал Петр Порошенко.

Лидер «Европейской солидарности» призвал поддержать народного депутата, основательницу батальона «Госпитальеры» Яну Зинкевич на должность главы Верховной Рады Украины: «Я призываю всех, кто в этом зале, спокойно и взвешенно принять решение в поддержку Яны Зинкевич».

Напомним, в четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.