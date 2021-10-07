В четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

«За» проголосовали 284 народных депутата, свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованные на сайте ВРУ.

Отметим, что все нардепы, представляющие Николаевщину, поддержали отставку Дмитрия Разумкова — мажоритарщики Александр Гайду, Максим Дырдин, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Александр Пасечный и Артем Черноморов, а также избранная по списку Ирина Аллахвердиева. Также голос «за» отдал глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия.

Примечательно, что фракция «Слуги народа» дала 215 голосов из 226 необходимых. При этом на заседании присутствовали 233 представителя политсилы.

Ни одного голоса за отставку не дали фракции «ОПЗЖ» и «Европейской Солидарности». Поддержали отставку 20 «батьківщиновцев», 19 депутатов из группы «Партия «За майбутнє», 18 от группы «Довіра» и 6 внефракционных депутатов.

Отметим, что перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».