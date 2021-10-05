Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

«За» данное решение проголосовали 246 народных депутатов, пишет Цензор.НЕТ.

Председательствующий на заседании первый вице-спикер Руслан Стефанчук перед голосованием предложил также рассмотреть этот вопрос в сроки, которые предлагает первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он напомнил, что вчера в Раду поступили подписные листы с 175 подписями нардепов для проведения этой процедуры.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».