Народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя ВР.

Об этом глава партии «Слуга народа», первый заместитель парламентской фракции Александр Корниенко сообщил сегодня, 4 октября, во время брифинга в парламенте, передает Укринформ.

— Собраны 175 подписей на подписном листе. Так как он выдается на 175 подписей, больше мы там не ставили. Есть отдельное приложение, оно не является формальным, оно не будет рассматриваться сейчас Аппаратом ВР, но там еще где-то около 15 подписей, то есть всего где-то около 190 я видел, — сообщил Александр Корниенко.

Напомним, 30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.

Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».