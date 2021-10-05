Главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины.

«За» данное решение 230 проголосовали 230 народных депутатов, пишут НикВести.

Таким образом Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на 2 дня. Следующее заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос его отставки, состоится в четверг, 7 октября.

Стоит отметить, что отставку главы Рады комментировал 2 октября и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что это «вопрос внутрифракционный», и обвинил Дмитрия Разумкова в том, что он выносит его в публичную плоскость.

— Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды, – прим.) не такие, как у 73%, которые отдали свои голоса именно за эту программу, то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью, – сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».