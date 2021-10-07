Перед голосованием за свою отставку спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил с последним словом.

Свою позицию он рассказал с трибуны, пишут НикВести.

Глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

— Принцип демократии, с которым мы шли на выборы, стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона превратился в политическую целесообразность. Принцип права на свободу слова поменялся на принцип «кто не с нами, то против нас». «Принцип закон для всех один» стал принципом «друзьям — всё, врагам — закон», а принцип, что офшоры для каждой власти позор, стал принципом «ничего страшного, у каждого ФЛП они есть». Сегодня очень много грязи, я никогда не плыл за течением, в 19 году не делал, и сегодня не буду. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства и доверия людей, — заключил Дмитрий Разумков.

И добавил, что парламент обязан оставаться противовесом президентских амбиций и стремлений сосредоточить неограниченную власть в одних руках.

— При любых штормах и бурях украинский парламент должен оставаться предохранителем, которым он был в нашей истории, точкой равновесия и баланса, это будет зависить от каждого из вас, коллективной ответственности тут не будет, — напомнил политик.

На прощание он напомнил нардеп из «Слуги Народа», какие ценности они декларировали в начале каденции.

— Всегда тяжело подниматься и идти против системы, первый шаг самый тяжелый, но если ты знаешь, что это единственно правильный выбор, делать его всегда легко ... Мы, когда шли во власть, говорили одно. Мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание, — попросил Дмитрий Разумков.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».