Москва проведет переговоры с «Талибаном» в Москве 20 октября, конкретные имена членов движения, которые приедут в РФ, не называются.

Об этом пишет Le Figaro.

Факт готовящейся встречи подтвердил посланник России в Афганистане Замир Кабулов. На вопрос, было ли отправлено приглашение режиму Талибана, захватившему власть в Афганистане в августе после вывода американских войск, он ответил утвердительно.

На переговоры также пригласили представителей Китая, Ирана, Индии и Пакистана. Спецпредставитель РФ по Афганистану добавил, что Россия прорабатывает конкретные условия отправки гуманитарной помощи в Афганистан.

Несмотря на то, что движение «Талибан» признано российским судом террористическим, Кремль продолжает выстраивать с ними тесные контакты, а посол РФ назвал талибов «адекватными мужиками».

Москва считает движение «Талибан» террористическим, но поддерживает с ним диалог уже много лет.

Напомним, талибы уже приезжали на переговоры в Москву в начале лета.