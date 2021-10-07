Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас не осталось никаких препятствий для производства в Украине турецких боевых беспилотников Bayraktar.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет TheБабель.

— Что касается строительства Bayraktar в Украине, то я считаю, что этот проект уже состоялся. Потому что он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены, и сегодня мы с удовольствием отметили, что есть уже земельный участок, на котором будет построен собственно завод, – отметил министр.

По его словам, политики свое дело для реализации проекта уже сделали, поэтому теперь очередь за бизнесом.

Напомним, что турецкий производитель беспилотников планирует построить на территории Украины пункт по созданию БПЛА и научно-исследовательский центр, специализирующийся на аэрокосмических проектах.