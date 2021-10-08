С 11 октября во Львове начнется отопительный сезон для всех потребителей теплоснабжающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

— С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон во Львове. Отопление будет подавать всем категориям пользователей – школам, детсадам, больницам и населению. Сегодня тепло уже получают 16 бюджетных учреждений, – говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Ирины Маруняк отопительный сезон начнут, потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет течение выходных.

— Дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, водой системы заполнены, проведена поверка счетчиков. Также провели работы на инженерных сетях внутри домов, – добавила она.

Напомним, что старт отопительного сезона 2021/2022 в Николаеве находится под угрозой срыва из-за задолженности горожан за теплоснабжение. Однако, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подготовка к отопительному сезону в городе идет в плановом режиме.