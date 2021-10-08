Валентина Данишевская, занимавшая кресло председателя ВС Украины с конца 2017 года, изъявила желание уволиться.

Об этом передает «Укринформ».

Данишевская заявила, что перед отставкой нужно выбрать нового председателя на пленуме, который намечен на 22 октября.

— Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда, — объявила она.

Как сообщалось летом этого года, Верховный суд признал недействительным указ президента Владимира Зеленского об увольнении судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.