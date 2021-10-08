Фонд государственного имущества предлагает бизнесу арендовать на прозрачных онлайн-аукционах 35 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщил заместитель главы фонда Константин Кошеленко.

Он отметил, что из-за невозможности приватизации в зоне отчуждения, аренда ㅡ единственный инструмент для привлечения инвестиций. В то же время Кошеленко отметил, что у зоны отчуждения есть существенный туристический потенциал, перспективный рынок услуг и возможности для размещения объектов зеленой энергетики.

— Сегодня каждый может убедиться, что даже в Чернобыльской зоне отчуждения есть интересные для инвестирования объекты недвижимости. Это создает дополнительные возможности для выполнения программы по превращению ее в зону возрождения, – заявил Константин Кошеленко.

Каждый вакантный для аренды объект можно посмотреть онлайн на сайте orenda.gov.ua. Кроме того, чтобы получить консультации по договору аренды, не нужно ехать в зону отчуждения. При необходимости можно обратиться в Киевское областное региональное отделение в Голосеевском районе Киева.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что при наступлении карантина предприниматели смогут продолжать работу при выполнении перечня условий.