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В Киевской области директор предприятия, его заместитель и маркшейдер организовали схему незаконной добычи полезных ископаемых.
Такая деятельность нанесла экосистеме разрушительные последствия – обвал и размыв берегов реки Десна, и как следствие существенное изменение береговой линии, сообщают в МВД.
С 2019 года по март 2021 года злоумышленники добывали песок без надлежащей разрешительной документации. За это время фигуранты незаконно добыли 407 тысяч кубических метров песка и нанесли государству более 342 миллиона гривен убытков.
На имущество злоумышленников, специальную технику и счета предприятия наложили арест.
Обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлен в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, в Николаевской области местный предприниматель заработал более 23 миллионов гривен на незаконной добыче песка, который используется в дорожном строительстве и строительных растворах.
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В Киевской области директор предприятия, его заместитель и маркшейдер организовали схему незаконной добычи полезных ископаемых.
Такая деятельность нанесла экосистеме разрушительные последствия – обвал и размыв берегов реки Десна, и как следствие существенное изменение береговой линии, сообщают в МВД.
С 2019 года по март 2021 года злоумышленники добывали песок без надлежащей разрешительной документации. За это время фигуранты незаконно добыли 407 тысяч кубических метров песка и нанесли государству более 342 миллиона гривен убытков.
На имущество злоумышленников, специальную технику и счета предприятия наложили арест.
Обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлен в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, в Николаевской области местный предприниматель заработал более 23 миллионов гривен на незаконной добыче песка, который используется в дорожном строительстве и строительных растворах.