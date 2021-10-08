В Киевской области директор предприятия, его заместитель и маркшейдер организовали схему незаконной добычи полезных ископаемых.

Такая деятельность нанесла экосистеме разрушительные последствия – обвал и размыв берегов реки Десна, и как следствие существенное изменение береговой линии, сообщают в МВД.

С 2019 года по март 2021 года злоумышленники добывали песок без надлежащей разрешительной документации. За это время фигуранты незаконно добыли 407 тысяч кубических метров песка и нанесли государству более 342 миллиона гривен убытков.

На имущество злоумышленников, специальную технику и счета предприятия наложили арест.

Обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлен в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Николаевской области местный предприниматель заработал более 23 миллионов гривен на незаконной добыче песка, который используется в дорожном строительстве и строительных растворах.