Соратники экс-президента Михеила Саакашвили провели акцию возле руставской тюрьмы, в которой удерживают политика.
Об этом пишет «Эхо Кавказа».
Пришедшие люди попробовали оставить на стенах тюрьмы надпись «Свободу Мише», после этого их начали вязать полицейские, которые в ходе потасовки успели задержать 4 человек, остальных отбили митингующие.
Люди говорят, что намерены сделать протесты за освобождения Саакашвили ежедневными, кроме того, готовится масштабная акция-шествия в Тбилиси.
Адвокат Бека Басилая, заявила, что объявивший голодовку Саакашвили потерял в весе 12 килограммов.
— С каждым днем состояние его здоровья будет постепенно ухудшаться, — спрогнозировала защитница политика.
Ранее сообщалось, крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанная Михеилом Саакашвили, анонсировала масштабные акции протеста в Тбилиси.
|
Белые крылья над Николаевом. Памяти Владимира ЧайкиАнатолий Дюмин
|
Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
Соратники экс-президента Михеила Саакашвили провели акцию возле руставской тюрьмы, в которой удерживают политика.
Об этом пишет «Эхо Кавказа».
Пришедшие люди попробовали оставить на стенах тюрьмы надпись «Свободу Мише», после этого их начали вязать полицейские, которые в ходе потасовки успели задержать 4 человек, остальных отбили митингующие.
Люди говорят, что намерены сделать протесты за освобождения Саакашвили ежедневными, кроме того, готовится масштабная акция-шествия в Тбилиси.
Адвокат Бека Басилая, заявила, что объявивший голодовку Саакашвили потерял в весе 12 килограммов.
— С каждым днем состояние его здоровья будет постепенно ухудшаться, — спрогнозировала защитница политика.
Ранее сообщалось, крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанная Михеилом Саакашвили, анонсировала масштабные акции протеста в Тбилиси.