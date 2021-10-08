Соратники экс-президента Михеила Саакашвили провели акцию возле руставской тюрьмы, в которой удерживают политика.

Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Пришедшие люди попробовали оставить на стенах тюрьмы надпись «Свободу Мише», после этого их начали вязать полицейские, которые в ходе потасовки успели задержать 4 человек, остальных отбили митингующие.

Люди говорят, что намерены сделать протесты за освобождения Саакашвили ежедневными, кроме того, готовится масштабная акция-шествия в Тбилиси.

Адвокат Бека Басилая, заявила, что объявивший голодовку Саакашвили потерял в весе 12 килограммов.

— С каждым днем состояние его здоровья будет постепенно ухудшаться, — спрогнозировала защитница политика.

Ранее сообщалось, крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанная Михеилом Саакашвили, анонсировала масштабные акции протеста в Тбилиси.