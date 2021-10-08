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Служба безопасности Украины выдвинула против Виктора Медведчука обвинения в государственной измене по факту закупок угля у боевиков.
Об этом заявили в самом ведомстве.
Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что Медведчук стоял за подрывом энергетической независимости страны.
Согласно версии следствия, Медведчук сорвал контракты Украины с ЮАР, заменив их незаконными схемами закупки топлива у боевиков на Донбассе. Дело строится на записях разговоров Медведчука, свидетельствах, экспертизах и оплате договоров самопровозглашенным республикам.
Сообщается, что на записях Медведчук настаивал, что имеет покровительство от СБУ, в общей сложности уплатив сепаратистам около 200 миллионов гривен.
— Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы, — заявил Иван Баканов.
К обвинению Медведчука прибавились две статьи (госизмена по статье 111 и содействие террористам частиь 1 статьи 268-3).
Как сообщалось, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
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Служба безопасности Украины выдвинула против Виктора Медведчука обвинения в государственной измене по факту закупок угля у боевиков.
Об этом заявили в самом ведомстве.
Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что Медведчук стоял за подрывом энергетической независимости страны.
Согласно версии следствия, Медведчук сорвал контракты Украины с ЮАР, заменив их незаконными схемами закупки топлива у боевиков на Донбассе. Дело строится на записях разговоров Медведчука, свидетельствах, экспертизах и оплате договоров самопровозглашенным республикам.
Сообщается, что на записях Медведчук настаивал, что имеет покровительство от СБУ, в общей сложности уплатив сепаратистам около 200 миллионов гривен.
— Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы, — заявил Иван Баканов.
К обвинению Медведчука прибавились две статьи (госизмена по статье 111 и содействие террористам частиь 1 статьи 268-3).
Как сообщалось, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.