Служба безопасности Украины выдвинула против Виктора Медведчука обвинения в государственной измене по факту закупок угля у боевиков.

Об этом заявили в самом ведомстве.

Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что Медведчук стоял за подрывом энергетической независимости страны.

Согласно версии следствия, Медведчук сорвал контракты Украины с ЮАР, заменив их незаконными схемами закупки топлива у боевиков на Донбассе. Дело строится на записях разговоров Медведчука, свидетельствах, экспертизах и оплате договоров самопровозглашенным республикам.

Сообщается, что на записях Медведчук настаивал, что имеет покровительство от СБУ, в общей сложности уплатив сепаратистам около 200 миллионов гривен.

— Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы, — заявил Иван Баканов.

К обвинению Медведчука прибавились две статьи (госизмена по статье 111 и содействие террористам частиь 1 статьи 268-3).

Как сообщалось, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.