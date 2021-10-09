Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в грузинской тюрьме, начал принимать мед и натуральный сок.

Об этом пишет Украинская правда.

— В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение, — сообщает начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили.

В то же время, на Facebook-странице Саакашвили появилось его обращение к международному сообществу, в котором политик заявил о незаконном содержании под стражей без суда.

— В соответствии с законодательством Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время, как почти в каждом крупном городе моя партия идет следом за партией Иванишвили, — считает Михеил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что соратники экс-президента Михеила Саакашвили провели акцию возле руставской тюрьмы, в которой удерживают политика.