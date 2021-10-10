Апелляционный суд пятого округа США временно восстановил почти полный запрет абортов в Техасе спустя всего два дня после того, как окружной суд штата приостановил действие соответствующего закона.

Об этом пишет hromadske.

Вечером 8 октября суд удовлетворил апелляцию местной прокуратуры о приостановлении судебного решения, запрещающего закон об абортах в Техасе. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон приветствовал решение суда в Twitter.

Накануне Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман удовлетворил иск Министерства юстиции против штата Техас о временном приостановлении закона, пока длится судебное разбирательство по вопросу его законности. Решение апелляции его возобновило.

Теперь ожидается, что Белый дом обжалует решение апелляции в Верховном суде США, хотя в начале сентября 2021 года Верховный суд уже отказывался блокировать этот закон.

Напомним, жители Сан-Марино поддержали на референдуме легализацию абортов. За такое решение высказались 77% принявших участие.