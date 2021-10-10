Глава горздрава Ирина Шамрай признала случаи, когда ее просили выдать фальшивое подтверждение о вакцинации. На все предложения она отвечала отказом.

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Начальница городского управления здравоохранения отметила, что желающие купить фейковый СOVID-cертификат есть и в Николаеве.

— Ко мне обращались также с таким предложением, выдать сертификат. Я им всем говорю, что лично отведу их на вакцинацию, постою над ними, чтобы не боялись. Им важно понять, что это важно для их здоровья, а поддельная бумага жизни не спасет, — акцентировала Ирина Шамрай.

Она добавила, что будет всячески пресекать подобное среди подчиненных.

— Моя реакция, как руководителя, будет серьезной и безапелляционной. На вчерашний день 15 руководителей медучреждений страны, подозреваемых в выписке фальшивых сертификатов о вакцинации, отстранены от руководства, — поручилась глава департамента.

Помимо этого, она поддержала введение уголовной ответственности для медиков, которые понимают все риски и все равно штампуют «липовые» документы о прохождении вакцинации

— Я считаю преступником покупателя сертификата, преступником его пользователя и преступником его создателя. Сегодня человеческая жизнь стоит сохранения, и мы никогда не знаем, чем обернутся фальшивые документы для человека, который их купил. Он то может и не подозревать о последствиях, а вот медработник осознает их точно, поэтому он должен человеку их разъяснить, — подчеркнула Ирина Шамрай.

Как сообщалось, у двух работников Мукачевского городского совета были поддельные COVID-сертификаты.