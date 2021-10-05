Оказалось, что у двух работников Мукачевского городского совета были поддельные COVID-сертификаты.

Работники уже написали заявления на увольнение, правоохранители начали расследование, пишет hromadske.

О поддельных сертификатах сообщил народный депутат-мажоритарщик Виктор Балога. Он обратился к министру здравоохранения с просьбой проверить работу предприятия «Астра-Диа», которое может быть связано с торговлей фейковыми сертификатами.

Депутат обнародовал поддельные сертификаты, обнаруженные у сотрудников горсовета. Они были заверены якобы печатью «Центра первичной медико-санитарной помощи Мукачевской городской территориальной общины».

По его информации, указанный в справках врач Ольга Левчук, которая якобы выдала документ, не является сотрудницей Центра, зато она проводит свою деятельность в «Астра-Диа».

На своей странице в Facebook Ольга Левчук написала, что не выдавала упомянутые сертификаты, не подписывала их и не имеет к ним никакого отношения.

— На данных фальшивых сертификатах стоит не моя печать, не моя подпись, я не семейный врач, не имею доступа ни к каким базам данных вакцинации МОЗ Украины, — написала она.

Ольга Левчук отметила, что она является сотрудницей медицинской лаборатории «Астра-Диа» в должности медицинского директора, вирусолога. Подчеркивает, что никогда не проводила вакцинацию граждан и не выдает никаких документов, связанных с прививкой.

Виктор Балога сообщил, что Мукачевский горсовет уже прекратила трудовые отношения с работниками, у которых обнаружили поддельные справки.

Информацию о выявленных ложных сертификатах в комментарии местному изданию «Карпатский объектив» подтвердил и спикер горсовета Владислав Микита. По его словам, работники написали заявления на увольнение.

Об этом случае городской голова Мукачево Андрей Балога сообщил правоохранительным органам, пишет «Карпатский объектив». Старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Закарпатской области Евгения Красилинец рассказала изданию, что в полицию с таким сообщением никто не обращался.

— Правоохранители обнаружили такую информацию, внесли сведения в ЕРДР по признакам подделки документов, печатей, штампов, бланков или их сбыта. Виновным грозит до 17 тысяч гривен штрафа или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, — рассказала она.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан в комментарии «Укринформу» сообщила, что полиция Закарпатья уже начала проверку сети лабораторий по поводу возможной выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства.