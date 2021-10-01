Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Сообщается, что министерство направило соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения

— Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно, — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что уже открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Ранее сообщалось, Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей.

Напомним, что Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.

Ранее Министерство здравоохранения обратилось к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, с просьбой сообщать о них в правоохранительные органы и контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19.

Руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.