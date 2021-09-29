Руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.

Об этом заявили в Минздраве, передает Depo.

Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что в начале главврачей будут временно отстранять от работы.

— Министерство здравоохранения со своей стороны инициирует отстранение руководителей учреждений, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы официально будем направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей, — пообещал министр здравоохранения.

Если первая мера не сработает и инциденты с подделкой продолжатся, тогда такому руководству аннулируют лицензию, а НСЗУ разорвет с больницей соглашение.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.