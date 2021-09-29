Руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.
Об этом заявили в Минздраве, передает Depo.
Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что в начале главврачей будут временно отстранять от работы.
— Министерство здравоохранения со своей стороны инициирует отстранение руководителей учреждений, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы официально будем направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей, — пообещал министр здравоохранения.
Если первая мера не сработает и инциденты с подделкой продолжатся, тогда такому руководству аннулируют лицензию, а НСЗУ разорвет с больницей соглашение.
Напомним, Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.
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Руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.
Об этом заявили в Минздраве, передает Depo.
Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что в начале главврачей будут временно отстранять от работы.
— Министерство здравоохранения со своей стороны инициирует отстранение руководителей учреждений, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы официально будем направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей, — пообещал министр здравоохранения.
Если первая мера не сработает и инциденты с подделкой продолжатся, тогда такому руководству аннулируют лицензию, а НСЗУ разорвет с больницей соглашение.
Напомним, Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа