Министерство здравоохранения обратилось к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, с просьбой сообщать о них в правоохранительные органы и контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения обращается к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, сообщать о них в:

Министерство внутренних дел Украины на горячую линию — 1536

1536 Национальную полицию Украины на горячую линию — 0 800 500 202, или на email: pg.npu@police.gov.ua

0 800 500 202, или на email: pg.npu@police.gov.ua Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на горячую линию — 0 800 50 51 70, или на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua либо заполнив форму обратной связи: ticket.cyberpolice.gov.ua

Департамент стратегических исследований Национальной полиции Украины на email: dsr@police.gov.ua

Службу безопасности Украины по телефону доверия — 0 800 501 482

Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 — 0 800 60 20 19.

В Минздраве предупредили, что поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидных ограничений, однако может привести в зал суда или под аппарат искусственной вентиляции легких.

С начала 2021 года правоохранительные органы открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что наказания за такие действия могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а при внесении ложных данных в электронную систему здравоохранения — до 6 лет. Также предусматривается ответственность и за использование поддельных документов.

Ранее сообщалось, что руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.