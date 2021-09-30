Министерство здравоохранения обратилось к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, с просьбой сообщать о них в правоохранительные органы и контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Министерство здравоохранения обращается к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, сообщать о них в:
В Минздраве предупредили, что поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидных ограничений, однако может привести в зал суда или под аппарат искусственной вентиляции легких.
С начала 2021 года правоохранительные органы открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов, сообщили в Минздраве.
Отмечается, что наказания за такие действия могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а при внесении ложных данных в электронную систему здравоохранения — до 6 лет. Также предусматривается ответственность и за использование поддельных документов.
Ранее сообщалось, что руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.
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Министерство здравоохранения обратилось к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, с просьбой сообщать о них в правоохранительные органы и контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Министерство здравоохранения обращается к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, сообщать о них в:
В Минздраве предупредили, что поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидных ограничений, однако может привести в зал суда или под аппарат искусственной вентиляции легких.
С начала 2021 года правоохранительные органы открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов, сообщили в Минздраве.
Отмечается, что наказания за такие действия могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а при внесении ложных данных в электронную систему здравоохранения — до 6 лет. Также предусматривается ответственность и за использование поддельных документов.
Ранее сообщалось, что руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа