Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей.

Об этом сообщает zaxid.net.

Сообщается, что мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, после чего скачал его и внес свои данные и данные своего сына, а также подделал подпись врача. Затем он попытался пересечь границу с Польшей, но пограничники выявили подделку и задержали его. Суд признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен.

В другом деле работница АЗС «БРСМ» в Хмельницком тоже скачала из интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами клиники «Мирамед», внесла свои данные и подделала подпись врача. Ее задержали при пересечении границы с Польшей, суд также оштрафовал ее на 850 гривен.

Напомним, что Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.

Ранее Министерство здравоохранения обратилось к украинцам, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации от COVID-19, с просьбой сообщать о них в правоохранительные органы и контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19.

Руководителей медицинских учреждений, работников которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации, начнут лишать лицензий.