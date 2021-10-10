Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Михеила Саакашвили можно считать политзаключенным.

Такие слова он произнес в эфире канала Pirveli.

По мнению Маргвелашвили, в беспристрастном суде уголовное дело против Михеила развалилось.

— Если может быть человек, который выступал против Саакашвили как политика с самого первого дня его пребывания в политике, то это я. [...] Но я не могу не заявить, что я не признаю политического веса его шага, его личных качеств, его личного мужества в этом шаге. [...] И меня не может не беспокоить то, что третий президент Грузии сидит в тюрьме и голодает. Нравится мне это или нет, но я гражданин Грузии, и это тяжелое событие для моей страны и биографии моей страны. Как ни крути, Саакашвили — это очень политически важная часть истории Грузии, и то, что этот человек сегодня сидит в тюрьме и голодает, само по себе все очень усложняет, — разъяснил он свои идеи детальней.