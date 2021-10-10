США восстанавливают лотерею на получение визы в 2023 году, в число счастливчиков войдут 55 тысяч победителей розыгрыша.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Администрация Байдена объявила в среду, что началась регистрация на программы получения виз для иммигрантов в 2023. Конгресс санкционировал 55 тысяч «зеленых карт» в год для иммигрантов по всему миру для содействия разнообразия в США.
Регистрация начинается задолго до начала следующего финансового года — в данном случае 2023, чтобы дать время для рассмотрения заявлений.
Напомним, в Сенате США предложили сократить в два раза выдачу грин-карт.
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США восстанавливают лотерею на получение визы в 2023 году, в число счастливчиков войдут 55 тысяч победителей розыгрыша.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Администрация Байдена объявила в среду, что началась регистрация на программы получения виз для иммигрантов в 2023. Конгресс санкционировал 55 тысяч «зеленых карт» в год для иммигрантов по всему миру для содействия разнообразия в США.
Регистрация начинается задолго до начала следующего финансового года — в данном случае 2023, чтобы дать время для рассмотрения заявлений.
Напомним, в Сенате США предложили сократить в два раза выдачу грин-карт.