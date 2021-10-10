Состояние здоровья Михеила Саакашвили ухудшается с каждым новым днем голодовки, которая политику запрещена из-за болезни крови.
Об этом заявил личный врач задержанного Николоз Кипшидзе, пишет Mtavari.tv.
После встречи с экс-президентом медик начал добиваться экстренного освобождения политика.
— Ситуация ухудшилась. Его состояние ухудшилось, стало гораздо хуже. Два дня назад он выглядел совсем иначе. Он отказывается принимать мед и соки и пьет только воду. Я никогда не говорил об этом в СМИ, но сегодня получил право обнародовать эту информацию. при этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания — это приводит к необратимым изменениям, — говорит Николоз Кипшидзе.
Лечащий врач подчеркнул опасность нынешнего состояния Саакашвили, по его словам, он утрачивает способность к речи и ходьбе.
— Если так будет продолжаться, у нас не будет живого президента, — заключил медик.
Напомним, четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Михеила Саакашвили можно считать политзаключенным.
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Состояние здоровья Михеила Саакашвили ухудшается с каждым новым днем голодовки, которая политику запрещена из-за болезни крови.
Об этом заявил личный врач задержанного Николоз Кипшидзе, пишет Mtavari.tv.
После встречи с экс-президентом медик начал добиваться экстренного освобождения политика.
— Ситуация ухудшилась. Его состояние ухудшилось, стало гораздо хуже. Два дня назад он выглядел совсем иначе. Он отказывается принимать мед и соки и пьет только воду. Я никогда не говорил об этом в СМИ, но сегодня получил право обнародовать эту информацию. при этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания — это приводит к необратимым изменениям, — говорит Николоз Кипшидзе.
Лечащий врач подчеркнул опасность нынешнего состояния Саакашвили, по его словам, он утрачивает способность к речи и ходьбе.
— Если так будет продолжаться, у нас не будет живого президента, — заключил медик.
Напомним, четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Михеила Саакашвили можно считать политзаключенным.