Сербия надеется на помощь Кремля в возобновлении газовой сделки на фоне скачка цен в Европе до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Об этом информирует Bloomberg.

По словам президента Александра Вучича, Сербия, которая почти полностью зависит от России в плане поставок природного газа, рассчитывает на поддержку Владимира Путина в переговорах о новом контракте с «Газпромом» по выгодной цене.

— Я знаю Путина и знаю, что у нас будет лучшая цена, — сказал Александр Вучич журналистам в Белграде.

Сербия платит 270 долларов за 1 000 кубометров газа по контракту, истекающему в декабре, что намного меньше базовой ставки, которая выросла в последние недели. Почти 90% своего газа страна импортирует из России. Следующий контракт с «Газпромом» может оказаться более дорогостоящим.

— Я просто надеюсь, что цена будет ненамного выше, — выразил надежду сербский президент.

Напомним, Венгрия заключила новый газовый контракт с Россией — в обход Украины.