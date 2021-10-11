Вчера, 10 октября, в Польше более 100 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку членства страны в Европейском Союзе.

Об этом пишет Дневник.

Конституционный суд Польши в четверг постановил, что некоторые части европейского права несовместимы с национальной конституцией, что вызвало опасения, что Польша может выйти из блока.

Политики во всем ЕС заявили, что они ошеломлены решением, которое подрывает правовую основу, на которой держится альянс из 27 стран.

В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из правящей националистической партии «Право и справедливость» (PiS) заверил, что его страна хочет оставаться частью блока.

Однако, по словам организаторов, сегодня демонстрации в поддержку членства в ЕС прошли более чем в 100 городах Польши, а также в нескольких местах за рубежом. В столице Варшаве собралось от 80 до 100 тысяч человек. Они размахивали польским и европейским флагами, скандируя: «Мы остаемся!» и «Брекзита здесь не может быть!»

Политика PiS угрожает будущему Польши в Европе, предупредил лидер основной оппозиционной силы, Либеральной гражданской платформы (ГП) Дональд Туск.

Бывший президент Европейского совета обратился к толпе, собравшейся перед Королевским замком в Варшаве.

— Мы знаем, почему они хотят покинуть ЕС — чтобы они могли безнаказанно нарушать демократические правила, — выступил Дональд Туск.

Популистские правительства в Польше и Венгрии все больше обостряют отношения с Европейской комиссией по самым разным вопросам, от прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации до независимости судебной власти.

Как сообщалось, министр юстиции Польши заявил, что «Польша не должна оставаться членом Европейского Союза любой ценой».