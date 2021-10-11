Дом по Шнеерсона, 8

В Николаевском горсовете решили разобраться с заброшенным домом в центре города, в котором давно поселились бомжи.

Об этом шла речь на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Речь идет о доме по улице Шнеерсона, 8. В ходе заседания комиссии стало известно, что в колцентр при Николаевском городском совете поступают многочисленные жалобы горожан относительно неудовлетворительного санитарного состояния указанного дома. Сейчас там никто не проживает, а территория используется бездомными.

Вице-мэр Виталий Луков поручил администрации Центрального района улучшить санитарное состояние территории дома. Также соответствующие службы должны установить его владельцев, подготовить перечень зарегистрированных жителей, если таковые имеются и определить техническое состояние помещения.

Отмечается, что через две недели члены комиссии по ТЭБ и ЧС снова соберутся, чтобы решить дальнейшую судьбу данного дома.

Напомним, что в начале года в подвале четырехэтажного многоквартирного дома в Николаеве пара бомжей оборудовала себе жилье. Они сделали свет, импровизированную кухню, спальное место и установили ведро вместо туалета.