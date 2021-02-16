В подвале четырехэтажного многоквартирного дома в Николаеве пара бомжей оборудовала себе жилье. Они сделали свет, импровизированную кухню, спальное место, установили ведро вместо туалета и используют техническую воду.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Как сообщалось, жильцы дома в Заводском районе недавно обнаружили у себя в подвале бомжей. Люди просят помочь бездомным, а также опасаются последствий такого соседства.

Лилия Михайлова живет в данном доме уже 9 лет. Бомжей заметила несколько дней назад.

— Хорошо, если люди действительно нуждаются в помощи. Им нужно помочь. А если люди обустроились просто потому, что им так удобно, пользуясь всеми коммуникациями, которые находятся в подвале. Во-первых, пожар может случиться, порыв системы отопления, — отметила она.

Также жильцы жалуются, что лишились доступа в подвал, поскольку их новые «соседи» запирают дверь на замок.

В подвале бездомные Валентина Карп и Андрей Смиюха живут уже три месяца. Их дети и родственники находятся в Херсоне. Валентина рассказывает, что приехали в Николаев три года назад, работали на полях и планировали собрать деньги на собственное жилье. Но их ограбили.

Валентина сейчас на девятом месяце беременности. Рассказывает, что мечтают с Андреем снять жилье и воспитывать дочь там.

В Департаменте социальной защиты населения говорят, что бездомные могут обратиться в Николаевский центр социальной реабилитации «Восстановление».

— В «Восстановлении» еще есть сегодня свободные места. И у нас договоренность, что, учитывая зимний период, мы можем отправлять большее количество людей, чтобы им предоставлять такую услугу и помощь. Если нужно просто обогреться, получить зимние вещи или еду, они могут обратиться в наши пункты обогрева, которые сегодня оснащены во всех территориальных центрах нашего города, — рассказал директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко.

Но пока обращаться в Центр реабилитации супруги не планируют, говорится в сюжете.