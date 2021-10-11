В основе препарата Sputnik V, которым гордится Путин, лежит формула британских ученых из Оксфорда, занимавшихся разработкой вакцины AstraZeneca.

Об этом пишет The Sun.

Издание ссылается на свой источник в британских спецслужбах, который утверждает, что российский шпион похитил «важные данные» у некой фармацевтической фирмы. Собеседник таблоида уверяет, что существует доказательства тайной операции Кремля.

— В российской вакцине Sputnik используется технология, аналогичная разработанной в Оксфорде. Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали. Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично, — сказано в материале The Sun.

Британский министр внутренних дел высказался сегодня, прямо не комментируя предположения газеты.

— Мы живем в мире, где существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж, — отметил Дэмиан Хиндс.

После публикации новости в Кремле ушли в отрицание.

— Газета The Sun — очень известная, глубоко не научная газета. Так мы и относимся к этим публикациям, — заявил РБК спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V»







