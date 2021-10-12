В оккупированной Александровке террористы сделали снайперскую позицию в непосредственной близости от заселенных домов.

Об этом передает Depo.

Украинские военнослужащие запустили дрон, который облетел стан врага и заметил огневую точку в жилом квартале, где передвигаются гражданские лица.

— Сепаратисты обосновались в отжатом дома, просто среди мирного населения. Из окон второго этажа боевики ведут снайперский и стрелковый огонь по нашим позициям, чем подвергают риску мирных, — отметили бойцы ВСУ, которые проводили рекогносцировку.

Напомним, пророссийские боевики сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор населенного пункта Зайцево на Донбассе.