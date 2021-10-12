Российская оккупация Крыма приближает полуостров к экологической катастрофе, которая затронет весь Черноморский регион.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Генерал пишет, что Россия намерена сосредоточить на аннексированной земле токсичное ядерное производство.

— Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием, — все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой, — заключает стратег.

Руководитель разведки акцентирует, что эти разработки нужны РФ только для шантажа и угроз

— В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран «на грани войны». Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону — это единый фронт нестабильности и неуверенности, — пишет Кирилл Буданов.

И добавил, что Европе следует обратить внимание на эту проблему.

— На карту поставлено будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Мы должны четко сказать на весь мир: «Нет ядерному отстойнику в Крыму», — подытожил бригадный генерал.

Напомним, Украина выразила в ООН свою озабоченность с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму.