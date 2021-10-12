Евросоюз оценил усилия, которые прикладывает Украина к вступлению в блок, и будет всячески ускорять этот процесс.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в интервью для Радио Свобода.

Евробюрократ акцентировал, что Брюссель считает Киев партнером.

— Украина уже очень близка к Европейскому Союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении, — сказал Жозеп Боррель.

Ответственный в альянсе за иностранные контакты убежден, что ЕС и Украина «разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли».



— Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу. Украина уже очень близка к Европейскому Союзу, — заключил дипломат.

При этом он попросил не манипулировать со сроками вхождения, так как все решают реформы.

— Сейчас важно сосредоточиться на усилении политических связей и экономической интеграции Украины в европейское пространство. И лучший способ сделать это – обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации… и приложить все необходимые усилия для внедрения европейских стандартов на благо народа Украины, — подытожил Жозеп Боррель.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла обращение к Европейскому парламенту и парламентам стран-членов ЕС. В этом обращении нардепы призывают признать перспективу членства Украины в Евросоюзе.