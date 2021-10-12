Сегодня, 12 октября, Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Оно должно способствовать активизации авиаперевозок и росту экономики в сфере туризма.

Это произошло на саммите Украина-ЕС в Киеве, передает hromadske.

Церемония подписания состоялась в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол Словении в Украине Томаж Менцин и вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель.

Документ должны ратифицировать каждое государство-член ЕС и Украина. Однако пока это будет происходить, соглашение может вступить в силу на временной основе.

Соглашение снимает авиационные ограничения Украины в ЕС и привязывает ее к внутреннему авиационному рынку Союза. Для этого в Украине должны ввести авиационные стандарты и правила Евросоюза.

В июне 2021 года Совет Европейского Союза дал согласие на подписание этого соглашения.

Как пишет Deutsche Welle, такая договоренность поможет стимулировать развитие конкуренции на рынке авиаперевозок, а это в свою очередь будет способствовать снижению цены на билеты. Однако ожидать резкого снижения цен не стоит, поскольку из-за пандемии развитие этой отрасли ограничено.

Кроме того, благодаря этому нововведению права украинских авиапассажиров будут защищать так же, как в ЕС.

Напомним, Верховная Рада приняла обращение к Европейскому парламенту и парламентам стран-членов ЕС. В этом обращении нардепы призывают признать перспективу членства Украины в Евросоюзе.