Власти Латвии решили выплачивать пожилым людям 20 евро ежемесячно в течение полугода.

Пособие предназначено в качестве компенсации за рост коммунальных платежей, пишет Корреспондент.

— Выплата должна помочь пожилым людям покрыть растущие затраты на энергоресурсы, — заявил премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянс.

Он также добавил, что данную сумму будут получать только те граждане, которые вакцинировались против коронавируса. «Ежемесячная выплата в размере 20 евро будет эффективной мерой для популяризации вакцинации», — подчеркнул министр благосостояния Гатис Эглитис.

Напомним, совет по кризисному управлению в Латвии принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.