Прошлой ночью, 12 октября, генеральное консульство России, расположенное в Одессе, подверглось обливанию краской, которая имитировала кровь.
Об этом пишет «Думская».
Дипломатическое представительство залил неизвестный человек, поступок которого теперь расследует полиция.
В общей сложности на дверь консульства прилетело несколько целофанновых пакетов. Инцидент получил квалификацию по части 1 статьи 296 УК «Хулиганство».
Как сообщалось, в Киеве активисты забросали лаптями посольство России.
Прошлой ночью, 12 октября, генеральное консульство России, расположенное в Одессе, подверглось обливанию краской, которая имитировала кровь.
Об этом пишет «Думская».
Дипломатическое представительство залил неизвестный человек, поступок которого теперь расследует полиция.
В общей сложности на дверь консульства прилетело несколько целофанновых пакетов. Инцидент получил квалификацию по части 1 статьи 296 УК «Хулиганство».
Как сообщалось, в Киеве активисты забросали лаптями посольство России.