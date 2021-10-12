Во вторник, 12 октября, Николаев с рабочим визитом посетил один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Народный депутат побывал в областной детской больнице, где пообщался с медперсоналом. Сопровождал его заместитель главы областного совета Владимир Фроленко.

Сейчас в больнице идет капитальный ремонт неонатального отделения, где ухаживают за новорожденными и недоношенными малышами. По плану закончить работы должны в феврале следующего года. Стоимость ремонта составляет около 19 миллионов гривен, 6 из которых выделили из областного бюджета. 13 миллионов пока не хватает. Юрий Бойко сообщил, что будет добиваться выделения необходимых средств из государственного бюджета.

— Будем ставить вопрос о том, чтобы было обеспечено финансирование из госбюджета, потому что облсовет свои обязательства выполнил благодаря настойчивости всех фракций. В облсовете все понимают важность этого объекта. По поводу государственного бюджета, будем требовать и ставить вопрос о том, чтобы деньги были выделены, и ремонт был закончен, — сказал он.

Народный депутат добавил, что при формировании и рассмотрении государственного бюджета Украины на 2022 год, будет отстаивать вопрос увеличения финансирования медицинских учреждений. Он отметил, что по предварительным подсчетам, дефицит средств на медицину в стране составляет около 50 миллиардов гривен. Нардеп подчеркнул, что эти деньги необходимо найти, особенно учитывая пандемию коронавируса.

— Эти деньги надо в бюджете найти, поскольку от этого зависит, как будут обеспечиваться лечебные учреждения оборудованием, какая зарплата будет у врачей и медсестер, как будут отапливаться здания больниц и амбулаторий. Борьба за бюджет продолжается, и наша фракция будет принимать в этом участие, чтобы обеспечить больницы, персонал и больных всем необходимым, — сказал Юрий Бойко.

Лидер «ОПЗЖ» добавил, что партия планирует добиваться уравнения цен на газ для всех видов потребителей и выделения большего количества средств на субсидии.

— Будем ставить вопрос о принятии закона 6169, чтобы усреднить цену для промышленности, для людей, для бюджетников, для теплогенерирующих предприятий. Также нужно выделить достаточно денег для субсидий, чтобы хватило на оплату людям. Тогда ситуация будет спасена. А если оставить вопрос без контроля, люди не смогут получить цивилизованные услуги, — резюмировал он.

Фото: Вячеслав Тешнер