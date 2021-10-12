Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского к судебной реформе и обеспечению верховенства права и борьбе с коррупцией.

Об этом сообщают на сайте политсилы.

— Положительно оцениваю результаты 23-го саммита Украина-ЕС — саммита безопасностной солидарности и секторальной интеграции. Искренне благодарен лидерам евроинституций за неизменную поддержку европейских стремлений украинских граждан и евроинтеграционного курса нашего государства, по инициативе нашей команды закрепленного в Конституции Украины, — написал Петр Порошенко в Facebook.

Он одобрил долгожданное подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, что позволит вывести на новый уровень возможности безвиза для граждан Украины.

— Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивацию в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной не политизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой «деолигархизации», которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях, — отметил Петр Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что «рад услышать сигналы о признании Евросоюзом исключительной ответственности России как стороны конфликта за восстановление мира на Донбассе, важность сохранения энергетической независимости Украины и готовность ЕС помогать в противостоянии энергетическим вызовам со стороны России, чтобы предотвратить возможный зимний реванш Кремля».

— «Европейская Солидарность» всегда будет способствовать осуществлению эффективных шагов в направлении обретения Украиной членства в ЕС. Будущее Украины в Евросоюзе, — резюмировал лидер партии.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что критика в сторону их политсилы от представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» свидетельствует о том, что они движутся в правильном направлении.