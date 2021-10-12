Минюст Грузии обратился к Министерству здравоохранения с просьбой создать многофункциональную группу врачей, которые будут отслеживать и анализировать состояние здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Interpressnews.

— Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций, — заявили в Минюсте.

Также Минюст обратился к главе парламентского комитета по правам человека и комитета по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав Саакашвили, а также Народному защитнику Нино Ломджария.

Ранее личный врач Михеила Саакашвили заявил, что состояние здоровья политика ухудшается с каждым новым днем голодовки, которая ему запрещена из-за болезни крови.