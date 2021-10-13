Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на южную часть Курильских островов, де-факто принадлежащих России, распространяется суверенитет Токио.

Об этом он заявил во время дебатов в нижней палате парламента, сообщает «Радио Свобода».

По словам японского премьера, правительство планирует вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора и определению принадлежности южных Курил, которые в Японии называют северными территориями.

— На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям, — сказал Фумио Кисида.

8 октября, выступая в парламенте, Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

Фумио Кисида был избран на пост премьер-министра 4 октября, ранее он занимал должность министра иностранных дел Японии.

Заявление прокомментировали в Кремле.

— Мы не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

Курильские острова входят в состав Сахалинской области. Япония полагает, что южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – должны принадлежать ей по Трактату о торговле и границах 1855 года.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.

Напомним, ранее Япония впервые упомянула об угрозах со стороны России и Китая в проекте стратегии кибербезопасности. Москва использует хакерские атаки в военных и политических целях.